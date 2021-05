Dl Semplificazioni: Ricci, 'troppi distinguo nel Pd, la velocità non è di destra' (2)

24 maggio 2021 a

Il sindaco di Pesaro ha sottolineato ancora: "Il Pd deve essere portatore al governo della velocità con la legalità. Si può fare, questa deve essere la nostra partita. Si può discutere tutto nel merito, ogni punto va valutato, se ci sono modifiche da fare al Dl semplificazioni le dobbiamo fare, ma non possiamo apparire come Pd dalla parte dei frenatori. La velocità è democratica, dà opportunità nuove, consente all'Italia di modernizzarsi e al Paese di ripartire".

"La velocità non è un tema di destra, avere una Pubblica amministrazione che funziona è di sinistra. Per questo, come sindaci Pd, abbiamo posto la questione. Speriamo che diventi un punto di riferimento culturale e programmatico del nostro partito", ha detto ancora Ricci.