Lombardia: due mln in tre anni per valorizzare patrimonio minerario dismesso

Milano, 24 mag.(Adnkronos) - La Giunta di Regione Lombardia su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, e di concerto con l'assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni, ha approvato la delibera che aggiorna il piano attività di Explora spa e il relativo raccordo 2021-2023 per la promozione e valorizzazione del patrimonio minerario lombardo dismesso, ma visitabile. Explora, affiancherà infatti la dg Ambiente e Clima, in collaborazione con Fondazione Lombardia per l'ambiente (Fla), come supporto operativo creativo e promozionale.

La dotazione finanziaria prevista è di 1.860.000 euro, di cui 149.640 euro a valere sull'esercizio 2021, la quota rimanente suddivisa tra il 2022 e il 2023. L'incarico avrà durata sino al 31 dicembre 2021. "Il 'Programma regionale per il recupero e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso' di recente approvazione -spiega Raffaele Cattaneo- vuole riutilizzare i siti minerari dismessi, nel rispetto delle necessità di loro conservazione e tutela. L'obiettivo è di valorizzarli e sviluppare pienamente i più significativi comprensori minerari regionali, per scopi di ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali".

"Il turismo -dice Lara Magoni- diventa fondamentale per valorizzare luoghi che hanno le potenzialità per diventare centri di attrazione di primaria importanza. Un impegno, quello di Regione Lombardia, che da tempo prevede interventi strategici per arginare problemi che ormai accomunano tutto l'ambiente montano, vale a dire lo spopolamento e l'abbandono del territorio. In tal senso, il sostegno delle istituzioni è totale e mira a valorizzare le peculiarità virtuose di realtà che possono diventare dei veri e propri 'Musei a cielo aperto'".