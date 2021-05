Lombardia: due mln in tre anni per valorizzare patrimonio minerario dismesso (2)

24 maggio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Explora -aggiunge l'assessore all'Ambiente e Clima- metterà a disposizione expertise, strumenti e canali per dare supporto alla dg Ambiente e Clima nella promozione di queste iniziative. Unendo la promozione turistica alla sensibilizzazione dei visitatori sui temi dell'ambiente, attraverso la promozione di attività culturali, scolastiche, di svago e scientifiche".

"La valorizzazione del patrimonio minerario lombardo -conclude l'assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda- giunge al termine di un percorso legislativo importante, che sin dai primi anni del 2000 ha coinvolto diversi siti minerari dismessi in Val di Scalve nella Bergamasca, in Val Trompia nella provincia di Brescia, in Valmalenco, nel Sondriese e ai Piani dei Resinelli nel Lecchese".

Si tratta di "una misura importante che permette di salvaguardare le memorie dell'antica tradizione mineraria della nostra regione. All'insegna di un 'turismo culturale' che ben si può coniugare con l'armonia naturalistica delle vallate lombarde, riscoprendo la dimensione 'active' e 'open air' dei territori, che permettono di vivere esperienze uniche, in libertà e in totale sicurezza".