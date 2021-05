Tragedia Mottarone: raccolta fondi Comunità ebraica Milano per piccolo Eitan

24 maggio 2021 a

Milano, 24 mag. (Adnkronos) - La Comunità ebraica di Milano ha dato il via a una raccolta fondi per aiutare il piccolo Eitan, unico sopravvissuto alla tragedia di ieri, sul Mottarone, e ancora ricoverato a Torino, in prognosi riservata. Il bambino, 5 anni, frequentava la scuola della comunità.

"Cari Amici, come saprete Amit Biran e la sua famiglia hanno tragicamente perso la vita nell'incidente della funivia di Stresa. Amit lavorava presso la Scuola e accoglieva ogni giorno con il suo sorriso i nostri figli. La Fondazione Scuola con la Comunità Ebraica di Milano, si è attivata per una raccolta di emergenza al fine di assistere la famiglia e il piccolo Eitan che ancora lotta per la vita", spiega l'appello per la raccolta dei fondi.

Si può aderire alla campagna attraverso la pagina “Dona Ora” sul sito della Fondazione: https://www.fondazionescuolaebraica.it/dona-ora; facendo un bonifico bancario con causale “Raccolta fondi per aiuto famiglia Amit Biran” a Fondazione per la Scuola della Comunità Ebraica di Milano (Bper Banca, Iban IT62F0538701615000042207490); oppure contattando direttamente [email protected] o telefonicamente al numero +39 345 352 3572.