Roma: rush finale per firme primarie, si punta a 'en plein' candidati

Roma, 24 mag (Adnkronos) - Rush finale per la presentazione delle candidature alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma. Il termine per depositare le firme è fissato a fine mese, dopo che la prima 'dead line' del 25 maggio era stata spostata a causa dei ritardi nell'avvio della macchina organizzativa.

La campagna dei vari candidati, comunque, procede a ritmo serrato e al tavolo del centrosinistra si respira un certo ottimismo: considerato che il termine per le firme scadrebbe a ridosso di una festività (quella del 2 giugno) e di un ponte, si starebbe valutando anche la possibilità di anticipare di qualche giorno almeno l'annuncio ufficiale dei partecipanti. Del resto, alcuni candidati hanno già raggiunto il limite delle 2.000 firme da raccogliere in più Municipi. Lo ha fatto, andando anche oltre i numeri imposti, il segretario di Demos Paolo Ciani.

Anche Tobia Zevi ha chiuso la pratica, come ha annunciato via Twitter: "Abbiamo superato abbondantemente le 2.000 firme e quindi sono ufficialmente candidato alle primarie #Roma2021". Roberto Gualtieri, da parte sua, ha già dato già il via alla sua campagna elettorale partendo dalle periferie e organizzando un primo evento tematico sui tram. Secondo gli organizzatori non dovrebbero avere problemi anche gli altri candidati, anche se stanno procedendo con ritmi differenti. Così che alla fine ai nastri di partenza dovrebbero presentarsi tutti i 'competitor' annunciati: Roberto Gualtieri, Paolo Ciani, Tobia Zevi, Stefano Fassina, Giovanni Caudo, Cristina Grancio, Imma Battaglia.