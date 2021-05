Eurovision: Roggiani (Pd), 'Milano ha tutte le carte in regola per candidarsi a ospitarlo'

24 maggio 2021 a

Milano, 24 mag. (Adnkronos) - "Mi piace molto la proposta avanzata dal nostro assessore Filippo Del Corno di ospitare l'Eurovision Song Contest 2022 a #Milano, la capitale dell'industria discografica italiana".Lo scrive su Facebook Silvia Roggiani, segretaria del Pd Milano Metropolitana, aggiungendo: "Negli anni passati l'Italia è già stata sede di questo importante evento, a Napoli nel 1965, dopo la vittoria di Gigliola Cinquetti, e a Roma nel 1991, dopo la vittoria di Toto Cutugno. Adesso, dopo la straordinaria vittoria dei Måneskin, la nostra città ha tutte le carte in regola, location compresa, come il Forum di Assago o il Palazzo delle Scintille, per candidarsi". Perciò, conclude, "forza Milano".