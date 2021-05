Tragedia Mottarone: sindaco Pavia, 'indirò lutto cittadino per Amit, Tal e piccolo Tom'**

24 maggio 2021 a

Milano, 24 mag.(Adnkronos) - "Per la morte di Amit, Tal e del piccolo Tom ho intenzione di indire il lutto cittadino". Così Mario Fabrizio Fracassi, sindaco di Pavia.

"Pavia -afferma Fracassi- è una comunità ferita ed è il momento di stringersi nel comune di dolore, di far sentire il sostegno della città a chi ha perso i propri cari, i propri amici. Anche per Eitan, salvato dall'abbraccio protettivo del padre, che ancora lotta per la vita in ospedale. Invito chi crede a pregare per lui".