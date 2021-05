Caltanissetta: spaccio di droga in centro storico, otto arresti**

25 maggio 2021 a

a

a

Palermo, 25 mag. (Adnkronos) - Spaccio di droga in centro storico a Caltanissetta dove i poliziotti della Squadra mobile, guidata dal vicequestore aggiunto Antonino Ciavola, hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Caltanissetta, a seguito della richiesta avanzata dalla locale Procura della Repubblica, nei confronti di otto persone, tutte nissene, indagate a vario titolo per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il Gip ha disposto la custodia cautelare in carcere per Daniele Samuel Ugo Bontempo, 32 anni, che si trovava già agli arresti domiciliari; Pietro Cammilleri, 26 anni; Salvatore Curatolo, 30 anni; Salvatore Polizzi, 30 anni, già detenuto, e Salvatore Mario Scarantino, 27 anni. Ha, invece, disposto gli arresti domiciliari per Alessandro Di Dio, 28 anni, con braccialetto elettronico; Ileana Di Giulio, 24 anni, e Liborio Ponticello, 34 anni, con braccialetto elettronico.

Le misure cautelari sono state eseguite con l'ausilio di equipaggi della Polizia di Stato del reparto prevenzione crimine e di unità cinofile della Questura di Palermo.