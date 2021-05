Euronet Worldwide Inc. diffonde gli avvisi dei minori scomparsi sugli schermi dei propri ATM grazie all'Accordo con il Commissario straordinario del Governo italiano per le persone scomparse

25 maggio 2021 a

MILANO, Italia, May 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euronet Worldwide, leader mondiale nella fornitura di soluzioni finanziarie elettroniche e servizi di pagamento, ha annunciato oggi che pubblicherà gli avvisi dei bambini scomparsi (fino a 10 anni di età) sugli schermi dei propri ATM in Italia, a seguito dell'accordo siglato con il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse nel Paese.

L'annuncio giunge in concomitanza con la celebrazione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi e rafforza le iniziative di Euronet di sostegno alle comunità locali attraverso servizi e attivita' filantropiche.

L'utilizzo degli schermi degli ATM Euronet, potenzialmente visti da milioni di utenti e passanti ogni giorno, ha avuto inizio in Olanda nel 2019 con AMBER Alert Europe, portando poi a un accordo paneuropeo solo pochi mesi dopo il lancio del progetto. Un inizio di successo, cui sono seguiti altri accordi di Euronet con organizzazioni nazionali in molti paesi europei per mostrare sugli schermi dei propri ATM gli avvisi in corso sulle persone scomparse.

Grazie a questo progetto, a oggi le autorità hanno individuato 11 persone scomparse a seguito delle segnalazioni telefoniche di chi le ha riconosciute dopo aver visto la loro foto sullo schermo di un ATM Euronet.

Oltre all'importanza fondamentale di ritrovare i bambini scomparsi, Euronet auspica che la collaborazione con il Commissario straordinario del Governo porterà in Italia in generale a un aumentato interesse nella ricerca delle persone scomparse.

“Siamo estremamente soddisfatti dell'avvio della nostra collaborazione con il Commissario straordinario per le persone scomparse,” ha dichiarato Nikos Fountas, Vice Presidente esecutivo e Chief Executive Officer EFT Americas e EMEA di Euronet Worldwide. “La tecnologia dei nostri ATM e l'ubicazione in luoghi molto frequentaticome gli aeroporti e i centri cittadini, permettono la diffusione degli avvisi a molte persone in modo tempestivo. Ci auguriamo che questa attività acceleri in Italia il ritrovamento e la messa in sicurezza dei bambini scomparsi, così come accaduto in altri Paesi europei. Questa è una conferma che gli ATM sono un servizio vitale e dai molteplici usi per le comunità di tutto il Paese”.

“Ci teniamo a ringraziare Euronet, una delle prime aziende a collaborare con noi alla nostra missione, per aver messo a disposizione le proprie risorse al servizio della nostra causa,” ha dichiarato il Prefetto Silvana Riccio, Commissario straordinario del Governo italiano per le persone scomparse. “Siamo fiduciosi che questa iniziativa incoraggera' più cittadini a impegnarsi nella ricerca delle persone scomparse in tutta Italia.”

Euronet Worldwide Inc.

Euronet Worldwide è un fornitore leader di soluzioni sicure per le transazioni finanziarie elettroniche.

L'Azienda fornisce servizi di pagamento e soluzioni di elaborazione dei pagamenti a istituzioni finanziarie, rivenditori, fornitori di servizi e singoli consumatori. I servizi annoverano, tra gli altri, soluzioni complete per ATM, point-of-sale (POS) e outsourcing di carte, oltre all'emissione di carte e servizi di acquiring, soluzioni software, servizi di trasferimento di denaro in contanti o basati su rimesse online Consumer-to-Consumer e Business-to-Business, e la distribuzione elettronica di media digitali e minuti prepagati per la telefonia mobile.

Euronet dispone di una vasta rete globale di pagamenti, che comprende 45.497 ATM installati e circa 349.000 terminali POS per i pagamenti elettronici. Euronet offre inoltre un portafoglio crescente di servizi di carte di credito e di debito in outsourcing in 61 Paesi, soluzioni software per carte, una rete di circa 736.000 terminali POS in circa 345.000 punti vendita al dettaglio per l'elaborazione dei pagamenti in 60 Paesi, e una rete globale di trasferimento di denaro di circa 475.000 sedi che serve 159 Paesi.

Euronet ha la propria sede centrale a Leawood, Kansas (USA) e 66 sedi in tutto il mondo e serve clienti in circa 175 Paesi. Per ulteriori informazioni, visitate il sito web dell'azienda all'indirizzo www.euronetworldwide.com.