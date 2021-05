Cip: Pancalli, ‘prossima sfida consolidare rapporti con governo'

25 maggio 2021 a

Roma, 25 mag. - (Adnkronos) - “Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha riconosciuto che siamo nella fase adulta, siamo cresciuti e siamo l’avanguardia all’interno del movimento culturale del Paese. La grande sfida per il Comitato italiano paralimpico sarà ora quella politica: consolidare i nostri rapporti istituzionali con governo, Sport e Salute, Miur, e non allontanarsi mai dalla coerenza della nostra mission: promuovere lo sport come strumento di inclusione e integrazione per tutti”. Questo il messaggio del presidente del Cip Luca Pancalli, nel suo discorso che ha dato il via all’assemblea elettiva in corso al Salone d’Onore del Coni.

