Covid, Bassetti: "Querelle su origine virus è inutile"

(Adnkronos) - Quella sull'origine in laboratorio del coronavirus "è una querelle che ritorna ciclicamente, ma da scienziato mi interessa poco. Da medico

"Per la salute pubblica l'origine del virus, se arriva da un laboratorio o da un mercato dell'umido a Wuhan in Cina, interessa davvero poco - aggiunge Bassetti - invece interessa che non accada mai più, che i sistemi di sorveglianza intercettino questi fenomeni e che siano in grado di attivarsi rapidamente. Sappiamo oggi che i primi casi di polmonite atipica risalgono all'estate del 2019, il mondo si è accorto che c'era qualcosa che non andava a fine 2019, mesi e mesi di ritardo. Questo non deve accadere, mai più ritardi nella comunicazione".

