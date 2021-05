Ambiente: Mattarella, 'risorse per tutti senza impoverire Terra'

25 maggio 2021 a

Cremona, 25 mag. (Adnkronos) - "Fornire alimenti a tutti, senza impoverire la Terra, senza derubarla, per trasmetterla in buona salute alle future generazioni". E' l'esortazione rivolta dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del suo intervento a Cremona all'inaugurazione della nuova sede della Facoltà di Agraria dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

"La sfida decisiva in questo momento di ripresa del Paese -ha sottolineato il Capo dello Stato- è la qualità, l'elemento che attiene e si riverbera su tutti i versanti della nostra vita: da quello economico dei mercati a quello della vita sociale. Questa facoltà di scienze agrarie, alimentari, ambientali lo avverte certamente più di ogni altra realtà, lo avverte con forza: dedicarsi con grande attenzione, incentivare con la massima solerzia la ricerca scientifica, il rispetto per la scienza, cui ci ha richiamato con forza la pandemia e la necessità di contrastarla, sono un elemento indispensabile da preservare non soltanto quando vi sono emergenze drammatiche, ma costantemente nel nostro Paese".

"Quello che in questa facoltà è avvertito, l'esigenza e l'obiettivo di fornire alimenti a tutti, senza impoverire la Terra, senza derubarla, per trasmetterla in buona salute alle future generazioni, è una condizione che qui viene avvertita con forza, che va rammentata con grande determinazione, perchè rientra anche questa -ha concluso Mattarella- nella consapevolezza del debito che si ha nei confronti delle future generazioni".

