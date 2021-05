Covid: Mattarella a Cremona, 'ripresa avviata, sarà veloce ed efficace'

25 maggio 2021 a

Cremona, 25 mag. (Adnkronos) - "Questa mia visita intende esprimere anzitutto solidarietà per le sofferenze patite. Ma, accanto a questa, la fiducia per la ripresa che si è avviata, nella convinzione che la ripresa in questo territorio, contrassegnato da tradizione culturale, da grande dinamismo produttivo e anche da questo forte senso di comunità, sarà certamente veloce ed efficace". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita a Cremona, dove nella piazza del Duomo è stata scoperta una lapide in ricordo delle vittime del Covid.

