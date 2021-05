Motomondiale: Ducati, Miller rinnova fino al 2022

25 maggio 2021 a

Borgo Panigale, 25 mag. -(Adnkronos) - Il pilota della Ducati Jack Miller rinnova il suo contratto con il team di Borgo Panigale fino al 31 dicembre 2022. Lo rende noto la scuderia emiliana con una nota. “Sono entusiasta -dice il centauro australiano- di poter continuare la mia avventura col Ducati Lenovo Team anche la prossima stagione! Indossare questi colori è un grande onore per me e aver vinto le ultime due gare con la Desmosedici GP è un sogno! Non sarebbe stato possibile senza il grande supporto che ho ricevuto da Ducati e da tutta la squadra negli ultimi mesi, e voglio ringraziare Gigi, Paolo, Davide e Claudio per la fiducia che hanno avuto in me. Ora posso concentrarmi solo sulla stagione in corso. Siamo quarti in classifica, non lontani dal leader. Il campionato è ancora molto lungo. Farò del mio meglio per continuare questo trend positivo lottando per il titolo. Forza Ducati!”

“Siamo felici di poter annunciare che continueremo con Miller anche nel 2022 -le parole di Luigi Dall'Igna, general manager di Ducati Corse-. In questa prima stagione, Jack ha dimostrato grande talento, professionalità e forte determinazione. È stato in grado di ottenere due importanti vittorie in condizioni diverse dopo un inizio di stagione difficile. Sicuramente è uno dei piloti che meglio sa capire la nostra Desmosedici GP per sfruttare appieno il suo potenziale in qualsiasi condizione, come ha dimostrato il recente successo a Le Mans. Come sempre, il nostro obiettivo rimane il titolo di campione e crediamo che con Jack e Pecco, saremo tra i principali protagonisti della carica per il titolo nel 2022”.

