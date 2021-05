25 maggio 2021 a

Palermo, 25 mag. (Adnkronos) - "Non seppi che il Sisde aveva ricevuto la delega operativa sulle indagini" sulla strage di via D'Amelio. A dirlo, audito in Commissione regionale antimafia all'Ars, è l'ex ministro dell'Interno Vincenzo Scotti.