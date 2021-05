Musica: Sottotono, esce venerdì 'Solo lei ha quel che voglio 2021'

25 maggio 2021 a

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Venerdì 28 maggio uscirà su tutte le piattaforme digitali 'Solo lei ha quel che voglio 2021' dei Sottotono feat. Tiziano Ferro, Gué Pequeno e Marracash, una canzone che racconta a suo modo una 'storia nella storia', oltre ad essere una nuova anticipazione – dopo il singolo 'Mastroianni' – dell'atteso album 'Originali', che uscirà il 4 giugno, lavoro che segna il ritorno definitivo di Tormento e Big Fish insieme sulle scene. Da oggi è possibile presalvare il brano.

Tiziano Ferro, uno degli ospiti d'onore del brano, è un featuring di indiscutibile livello del remake targato 2021 di una hit storica del duo, tratta dall'LP 'Sotto effetto stono' del 1996. Più di vent'anni fa, prima ancora che si avviasse la sua folgorante carriera da solista, nella formazione live dei Sottotono c'era proprio lui a dare più di una mano sulle parti vocali. "I Sottotono per me sono stati sogno, opportunità, lavoro, divertimento, lezione", ha scritto lo stesso Tiziano dal suo profilo Instagram, qualche giorno fa. Aggiungendo: "Non ringrazierò mai abbastanza Big Fish e Tormento per avermi scelto a diciannove anni come corista e poi di nuovo oggi per questo meraviglioso progetto".

Un cerchio che si chiude è anche quello con Marracash e Gué Pequeno, gli altri due ospiti speciali della traccia: oggi affermati dominatori delle scene, ma a metà anni '90, quando ancora erano appassionati della cultura hip hop e ancora dovevano debuttare in campo discografico, sinceri ammiratori dei Sottotono e della loro capacità di aprire nuove vie per la musica italiana. Tormento e Big Fish insieme arricchiscono di nuovi colori e nuova consapevolezza la versione originale. 'Solo lei ha quel che voglio 2021' così rinasce a venticinque anni di distanza, sposando i suoni della contemporaneità.