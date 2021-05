25 maggio 2021 a

Roma, 25 mag (Adnkronos) - "Le 170 audizioni disposte da Ostellari sul #ddlzan non sono un approfondimento, sono una provocazione intollerabile. Non amo il muro contro muro, ma qui siamo alla presa in giro". Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Filippo Sensi a proposito del Ddl Zan.