'Ndrangheta: Tajani, 'bene operazione Morabito, cambio passo governo'

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Complimenti ai nostri carabinieri dei Ros e dei comandi provinciali di Torino e Reggio Calabria che, in un'operazione congiunta con Interpol, la polizia federale brasiliana e l'Fbi, hanno arrestato il superboss della ‘ndrangheta Rocco Morabito, il secondo latitante più ricercato d'Italia dopo Matteo Messina Denaro, in un albergo di Joao Pessoa in Brasile. Un duro colpo ad una delle ndrine più potenti della Locride. Ennesima operazione di spicco delle nostre forze dell'ordine, ma soprattutto una ritrovata autorevolezza internazionale del nostro governo. Un cambio di passo rispetto al precedente governo di sinistra guidato da Conte". Lo scrive su Facebook Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia.