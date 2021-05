Lombardia: Consiglio Regione aggiorna legge su norme di iniziativa popolare (2)

25 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Molto soddisfatto il consigliere Alessandro Corbetta (Lega). Con questa legge, ha detto, “Regione Lombardia invita i cittadini a partecipare alla formazione delle proprie leggi. Un risultato – ha rivendicato – che arriva grazie alla Lega e non da altre forze che in questi anni si sono riempiti la bocca di partecipazione”. Il consigliere segretario dell'Ufficio di Presidenza Dario Violi (M5S) ha invece parlato di “passo in avanti”, ma ha specificato che “si sarebbe potuto fare di più”. L'esponente pentastellato si è augurato ulteriori interventi “magari in occasione delle leggi di semplificazione” e ha auspicato di “vedere presto progetti di legge di iniziativa popolare arrivare in Aula”. Voto favorevole pure dal Pd. “Andiamo – ha confermato il consigliere Jacopo Scandella - nella giusta direzione. E' un primo passo, ma dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione, perché – ha aggiunto – gli strumenti per allargare la partecipazione dei cittadini sono tanti”.

Attivare tutti i procedimenti finalizzati ad effettuare un approfondimento normativo organico dello Statuto e delle leggi regionali al fine di introdurre il meccanismo di firma elettronica per i progetti di legge di iniziativa popolare. E' il contenuto della Risoluzione (relatore il consigliere della Lega Francesco Ghiroldi) approvata oggi all'unanimità dal Consiglio regionale.

Il tema dell'introduzione della modalità elettronica per la raccolta firme è stato volutamente stralciato dal progetto di legge sulle modifiche alla Legge regionale 2 ottobre 1971 numero 1, approvato sempre oggi, per consentire un maggiore approfondimento della materia, anche attraverso la possibilità di un incarico a Polis Lombardia per l'effettuazione di uno studio propedeutico alla introduzione del suddetto metodo elettronico di sottoscrizione e della raccolta delle firme, allo scopo di sviluppare un modello ritagliato a misura della Regione Lombardia.