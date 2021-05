Musica: Michielin, l'8 luglio al via il tour 'Live - Fuori Dagli Spazi' (2)

25 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Il tour segue la pubblicazione di 'Feat' (Fuori dagli Spazi), il nuovo progetto di Francesca Michielin, un disco che è cresciuto e si è arricchito per raccontare la bellezza dell'incontro, attraverso l'unione di artisti e amici di generi diversi in un progetto collettivo. 'Feat' (Fuori dagli Spazi) include, oltre agli 11 brani presenti nell'album 'Feat - Stato di natura', il brano 'Chiamami per Nome' con Fedez, 'Cattive Stelle' feat. Vasco Brondi, e due inedite collaborazioni: 'Se Fossi' feat. 'Mecna', ritmato desiderio di poter essere tutto ciò che riesce a rendere felice chi ci è accanto, e 'Pole Position' feat. Colapesce, viaggio nei ricordi dalle sonorità moderne e attuali, racconto di quanto a volte sia necessario e allo stesso tempo difficile voltare pagina. Mecna e Colapesce si aggiungono ai tanti artisti con cui Francesca ha già lavorato per questo progetto: Carl Brave, Charlie Charles, Coma_Cose, Elisa e Dardust, Fabri Fibra, Gemitaiz, Giorgio Poi, Måneskin, Takagi & Ketra con Fred de Palma, Max Gazzè, Shiva.

Francesca Michielin è stata fra i pochi artisti italiani ad andare in tour durante l'estate 2020, in una serie di date che hanno riscosso grande successo.