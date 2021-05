25 maggio 2021 a

Roma, 25 mag (Adnkronos) - "È chiaro che si tratta di puro boicottaggio. La Lega propone 170 audizioni in Commissione sul ddl Zan solo per allungare i tempi. Una provocazione irricevibile. Ora i gruppi favorevoli si accordino per portare in aula il ddl già approvato alla Camera". Lo afferma Laura Boldrini, deputata del Pd, sul Ddl Zan al Senato.