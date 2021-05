Calcio: Shakhtar Donetsk, ufficiale De Zerbi nuovo allenatore

25 maggio 2021 a

a

a

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - E' iniziata ufficialmente l'avventura in Ucraina per Roberto De Zerbi. Lo Shakhtar Donetsk lo ha infatti ufficializzato come nuovo allenatore per le prossime due stagioni. Oggi il tecnico italiano è volato a Kiev ed ha incontrato il presidente dello Shakhtar Rinat Akhmetov. "Benvenuto Roberto", scrive il club sul suo sito. Durante la sua visita di due giorni, Roberto De Dzerbi conoscerà le infrastrutture della capitale dell'Ucraina: il complesso di allenamento di Pitmen a Svyatoshino e NSC Olimpiyskiy, dove la squadra gioca le partite casalinghe. Il tecnico italiano è diventato il 34° allenatore nella storia dello Shakhtar.