Calcio: Figc, contratti di Bertolini e Nicolato prolungati fino all'estate 2023

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - E' tempo di rinnovi contrattuali per i tecnici federali della Figc. Dopo il prolungamento del contratto del ct azzurro Roberto Mancini, che nei giorni scorsi si è legato alla Nazionale sino all'estate del 2026, la Figc ha ufficializzato oggi il rinnovo fino all'estate 2023 dei contratti del Ct della Nazionale Femminile Milena Bertolini, del tecnico della Nazionale Under 21 Paolo Nicolato e del coordinatore delle Nazionali Giovanili Maurizio Viscidi. Hanno firmato il prolungamento del contratto anche i Ct delle Nazionali di Futsal e Beach Soccer, Massimiliano Bellarte ed Emiliano Del Duca, che hanno rinnovato rispettivamente fino al giugno 2022 e all'ottobre 2021. Vanno così definendosi i quadri tecnici delle Nazionali in vista dei prossimi appuntamenti internazionali, con un'estate che si preannuncia caldissima per i colori azzurri.