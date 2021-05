Porti, Monti (Adsp Sicilia occidentale): "Puntiamo a completare piano industriale"

25 maggio 2021 a

(Adnkronos) - "Con il ministro Carfagna abbiamo discusso di Mezzogiorno, soprattutto in chiave portuale, e di fondi. In particolare, dei Fondi Sviluppo e Coesione con i quali, oltre a finanziare il bacino da 150 mila tpl con i 39 milioni già pervenuti, vogliamo portare a termine quegli investimenti che ci consentiranno di terminare le opere del nostro piano industriale e di superare gli eccellenti risultati fin qui conseguiti. Ciò che nei nostri porti non si respira più è la rassegnazione". Così il presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, al termine della visita del ministro per il Sud Mara Carfagna al porto di Palermo.