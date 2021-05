Milano: Ricci, 'assoluzione Uggetti impone riflessione a politica'

25 maggio 2021 a

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "L'assoluzione in appello dell'ex Sindaco di Lodi, Simone Uggetti, è una bellissima notizia che deve farci riflettere tutti. Ancora una volta si è stravolta la vita di un amministratore onesto e serio che ha sempre agito nell'interesse pubblico, assolto come nella maggior parte dei casi". Così Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e Presidente nazionale Ali, Autonomie Locali Italiane.

"Uggetti ha subìto cinque anni di processi, la detenzione in carcere, la sua vita privata stravolta e quella politica finita in modo drammatico per arrivare oggi a un verdetto di assoluzione piena perché ‘il fatto non sussiste'. Urge una riforma giuridica sul ruolo del sindaco. Poi ci si chiede perché sono sempre meno coloro che se la sentono di candidarsi a sindaco”.