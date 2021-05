Sindaco Roma, Gualtieri: "Raggi ha fallito, città disastro"

25 maggio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Noi lo diciamo chiaramente: l'amministrazione Raggi ha fallito completamente e tradito le promesse fatte ai cittadini". Lo afferma il candidato a sindaco di Roma del Pd Roberto Gualtieri durante il suo intervento all'assemblea pubblica degli iscritti del Partito Democratico, presso la Città dell'Altra Economia a Testaccio.

"Per me è davvero una gioia grandissima ed un'emozione profonda essere qui, incontrarci fisicamente dopo 15 mesi così duri e difficili. Da qui lanciamo la sfida più importante per tutti noi democratici, una sfida per la salvezza e il rilancio. Fare il sindaco è un onore e una responsabilità che sento, provo riconoscenza e gratitudine per l'unità e l'entusiasmo con cui avete deciso di sostenere mia candidatura e cercherò di farlo con umiltà, orgoglio e con una dedizione assoluta", sottolinea Gualtieri.

"La città - aggiunge l'ex ministro dell'Economia- è in uno stato disastroso, la condizione dei servizi assistenziali sono sotto gli occhi di tutti. E lei che fa? La ‘romanella' elettorale con le sue presenze e passerelle. Un fallimento totale amministrativo e anche di visione e di progettazione. E' mancata una strategia di sviluppo, la capacità di mettersi in relazione con il lavoro straordinario della Regione Lazio. Raggi non ha mai progettato il futuro".