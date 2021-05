Qual è il van Mercedes per le tue passioni? Te lo spiega AppVenture, il nuovo servizio Trivellato

26 maggio 2021 a

a

a

(Adnkronos) -

Vicenza 26 Maggio 2021 – Tetto a soffietto con posti letto, frigo, tavolino, gabbie per cani e molte altre soluzioni. AppVenture porta alla scoperta della configurazione perfetta per godersi l'avventura nella massima comodità, creando il van Mercedes-Benz ideale. Merito di quattro profili e tanti sistemi integrati. La scelta giusta per vivere al massimo le passioni.

Sviluppato dalla concessionaria Mercedes-Benz Gruppo Trivellato,

Nello specifico, è possibile allestire il van con tenda da tetto, pannelli solari, servizio igienico amovibile, tetto a soffietto con posti letto, mobile con lavello e fornello. Solo per citare alcune soluzioni.

Ma a prescindere dalla configurazione, i mezzi presentati da

Una volta impostata la configurazione desiderata, basta compilare il form e inviare la richiesta a Gruppo Trivellato. La concessionaria, attiva da un secolo, mette a disposizione la professionalità di un team qualificato e certificato da Mercedes-Benz.

Su https://industriali.trivellato.it/, in particolare, l'utente può scoprire la divisione del Gruppo dedicata ai veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz: Trivellato Industriali. Qui è raccolta la proposta di van, truck e autocaravan Mercedes ai migliori prezzi del mercato.

Ci sono veicoli nuovi, usati e a km zero. In pochi click è facile passare in rassegna l'offerta aggiornata, all'interno della quale figurano circa 100 mezzi nuovi e 50 usati. Insieme alla vendita, Trivellato Industriali mette a disposizione del cliente il servizio di noleggio (a breve o lungo termine), assistenza post-vendita fornita da tecnici meccanici qualificati e sette showroom e centri assistenza nel territorio veneto.

Sfuggi al caos della città con il tuo nuovo van Mercedes-Benz: scopri subito AppVenture, https://appventure.trivellato.it/.

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR