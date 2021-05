BDSwiss diventa partner di trading online della MercedesCup

26 maggio 2021 a

LIMASSOL, Cipro, 26 maggio 2021 /PRNewswire/-- Il fornitore di servizi finanziari BDSwiss è orgoglioso di annunciare l'accordo di sponsorizzazione della MercedesCup, torneo di tennis Serie ATP Tour. Noto anche come Open di Stoccarda o Stüttgart Outdoor, l'evento si terrà dal 7 al 13 giugno 2021, con BDSwiss presente come Gold Sponsor ed esclusivo partner per il trading online.

La sponsorizzazione è stata concordata con l'organizzatore del torneo E|motion Group allo scopo di definire la presenza di BDSwiss all'evento per i prossimi due anni e portare il trading online all'ATP Tour. La MercedesCup si svolgerà nel complesso del tennis club Weissenhofin di Stoccarda, in Germania, con 28 giocatori che si contenderanno il titolo singolo e 16 coppie che sfideranno per conquistare la Double Crown.

Insieme per la prima volta, BDSwiss e MercedesCup sono due realtà impegnate nel raggiungimento delle più elevate competenze tecniche con una passione per le prestazioni. La sponsorizzazione sostiene gli organizzatori nell'ospitare tornei di tennis professionali e nel promuovere iniziative sportive di base nell'ambito delle proprie attività.

L'accordo di sponsorizzazione prevede che BDSwiss diventi partner esclusivo per il trading online della MercedesCup fino al 2022, con la possibilità di immergersi nelle attività di comunicazione del torneo e creare una presenza commerciale nell'area VIP. Inoltre, il marchio BDSwiss beneficerà della copertura mediatica di oltre 20 Paesi e di un pubblico di oltre 1 milione di persone, con trasmissione gratuita dell'evento via satellite, via cavo, IPTV, web e cellulare con ServusTV Germany.

Alexander Oelfke, Chief Executive Officer di BDSwiss, ha commentato: "La sponsorizzazione di un torneo di tennis professionale come la MercedesCup per i prossimi due anni sottolinea il nostro impegno a collaborare con le organizzazioni e gli eventi sportivi di maggiore prestigio.

"Vogliamo unirci all'ATP Tour perché gli atleti che parteciperanno all'evento del mese prossimo sono tutti grandi campioni e incarnano gli stessi nostri principi: professionalità, precisione e passione per le prestazioni".

Oelfke ha aggiunto: "La sponsorizzazione di questo evento è per noi un'eccellente opportunità per presentare il trading online e il marchio BDSwiss a milioni di persone in tutto il mondo. Proprio come i migliori atleti, i trader richiedono disciplina e tempistiche perfette per avere successo: questo è esattamente il messaggio che vogliamo trasmettere a tutti coloro che si avvicinano al trading online per la prima volta".

La prima edizione della MercedesCup si è tenuta a Stoccarda nel 1898, con Mercedes-Benz che è diventata lo sponsor dell'evento nel 1979. In quanto evento di livello ATP Tour, la MercedesCup è occasione di ritrovo di illustri ex campioni come Roger Federer nel 2018 e Rafael Nadal nel 2015.

Commentando la partnership, l'Amministratore Delegato di E|motion Germany & Spain, Simon Schleich ha dichiarato: "Siamo molto lieti e orgogliosi di dare il benvenuto a BDSwiss come Gold Partner della MercedesCup, inserendo per la prima volta in assoluto un'azienda di trading online nella nostra vasta gamma di aziende e marchi leader. La fiducia che ha riposto in noi BDSwiss per i prossimi due anni conferma la grande affinità del gruppo target di appassionati di tennis con le allettanti caratteristiche socio-demografiche che ricercano le aziende di servizi finanziari".

Nonostante la MercedesCup di quest'anno sia stata giocata a porte chiuse, diverse star di spicco hanno già confermato la loro presenza, tra cui il numero uno australiano Nick Kyrgios, la star tedesca Alexander Zverev e il prodigio italiano Jannik Sinner.

Informazioni su BDSwiss

BDSwiss è un gruppo leader di società finanziarie che offre servizi di trading in valute estere e Contratti per Differenza (CFD) in oltre 187 Paesi e serve oltre 1,5 milioni di utenti registrati.

BDSwiss fornisce servizi di trading a un pubblico globale attraverso quattro piattaforme di trading facili da usare: MetaTrader 4, MetaTrader 5, BDSwiss Web Trader e l'app di trading BDSwiss, disponibili tramite Google Play e Apple Store.

BDSwiss Holding Ltd è autorizzata e regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) dal 2013.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1337002/BDSwiss_Group_Logo.jpg