Covid: pm Siracusa, 'ho dissequestrato lotti AstraZeneca perché non sono emerse difformità' (2)

26 maggio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Anche alla luce della relazione completa dell'Iss - dice ancora il pm Bono all'Adnkronos - non c'era una problematica su questo lotto, quindi ho dispoto il dissequestro". Il procuratore capo di Siracusa Sabrina Gambino e il pm Gaetano Bono a marzo avevano iscritto nel registro degli indagati tutta la catena di distribuzione del vaccino fino al personale sanitario dell'ospedale militare che si è occupato dell'inoculazione. L'ipotesi di reato per i quattro indagati è di omicidio colposo. Ggli indagati sono Lorenzo Wittum, l'amministratore delegato di Astra Zeneca Italia, il medico e l'infermiere della Marina Militare che hanno somministrato la dose nella base di Augusta. E' indagato anche il medico del 118 che ha provato a rianimare il militare. L'ipotesi di reato, omicidio colposo. "L'iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto a garanzia delle parti", hanno sempre ripetuto in Procura.

Intanto si attendono gli esiti definitivi sull'autopsia sul corpo del giovane militare morto poche ore dopo la somministrazione del vaccino. (di Elvira Terranova)