Ciclismo: Gruppo Cap al fianco di Comuni Città metropolitana Milano per Giro d'Italia (2)

(Adnkronos) - La carovana rosa tornerà poi alle porte di Milano due giorni dopo, il 30 maggio, per la 21° tappa, la tradizionale cronometro finale, che quest'anno partirà da Senago, dove Gruppo Cap è sempre sponsor del comitato di tappa, per arrivare all'ombra della Madonnina 30 km dopo. Sempre quel giorno si terrà anche l'ultima tappa del Giro d'Italia in e-bike, il Giro-E, che partirà verso Milano da Sesto San Giovanni, dove il Water Truck sarà a disposizione dei cittadini e degli atleti.

L'impegno dell'azienda pubblica proseguirà, poi, anche nelle settimane successive nel nome della passione per la bicicletta. L'azienda, infatti, sosterrà i Comuni della Città Metropolitana che ospiteranno il Giro d'Italia Handbike, che partirà il prossimo 6 giugno, e il Giro d'Italia Donne che prenderà il via il 2 luglio. Il Giro d'Italia Handbike farà tappa a Pioltello il 20 giugno e in quell'occasione Cap sarà nuovamente sponsor di tappa, mentre il Giro d'Italia Donne approderà in Lombardia il 6 luglio per la frazione Milano-Carugate e proprio a Carugate Gruppo CAP sarà nuovamente sponsor di tappa. Quello di Gruppo Cap è un impegno che si colloca nel solco di una tradizione che ha visto negli anni il gestore del servizio idrico della Città Metropolitana sostenere lo sport come strumento educativo e di crescita tra i ragazzi, come veicolo di promozione dei valori di sostenibilità, inclusione e diversità di genere.

L'esempio più concreto è Valori in Campo, che giunto quest'anno alla sua quarta edizione, nasce con l'intento di sostenere le società sportive locali premiando i progetti e i tornei più inclusivi e sostenibili dell'area metropolitana.