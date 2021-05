Milano: fermato con due chili di cocaina in auto dopo inseguimento in tangenziale

26 maggio 2021 a

a

a

Milano, 26 mag.(Adnkronos) - Viaggiava con due chili di cocaina nascosti in auto e quando ha visto una pattuglia della polizia ha tentato di sfuggire ai controlli, dando vita a un inseguimento sulla tangenziale ovest di Milano. E' così che un trentenne è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti. E' accaduto lo scorso venerdì.

L'uomo è stato tradito dal suo stesso nervosismo: una pattuglia della polizia stradale di Milano, impegnata nel quotidiano servizio di controllo delle arterie extraurbane, ha notato l'auto che improvvisamente ha accelerato la sua marcia. Gli agenti hanno provato ad imporre l'alt, ma ne è scaturito subito un inseguimento.

Una seconda pattuglia è intervenuta in soccorso dei colleghi, che insieme sono riusciti a far fermare il 30enne all'altezza di Buccinasco. E' quindi scattata la perquisizione, durante la quale gli agenti hanno trovato un involucro contenente 2,170 chili di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di ritrovare anche un bilancino di precisione e la somma di 40mila euro in contanti. Per il giovane sono scattate le manette.