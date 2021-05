Calcio: Mazzola, 'Tarcisio era fortissimo, l'avversario più forte lo doveva marcare lui'

26 maggio 2021 a

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Tarcisio era un compagno fantastico, per quello che faceva dentro e fuori dal campo. Spesso quando si giocava e c'era da marcare il campione avversario toccava sempre a lui marcarlo. Era fortissimo". Queste le parole di affetto di Sandro Mazzola, storico capitano della Grande Inter, all'Adnkronos, per commemorare la morte di Tarcisio Burgnich, la Roccia, il difensore dell'Inter di Helenio Herrera e Angelo Moratti, campione d'Europa nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970 con la Nazionale azzurra. "Ricordo che quando facevamo la 'passeggiata' lo prendevamo in giro lasciandolo dietro, ma poi si rifaceva durante la partitella", conclude Mazzola.