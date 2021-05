Tragedia Mottarone: procuratore, 'fermati hanno ammesso blocco più volte'

26 maggio 2021 a

a

a

Verbania, 26 mag. (Adnkronos) - "Per quello che ci risulta il ‘forchettone', che blocca il sistema frenante in caso di emergenza, è stato inserito più volte. Non sono in grado di dire se in maniera costante o solo quando c'erano difetti di funzionamento: sicuramente domenica non era la prima volta, questo lo hanno ammesso". Lo riferisce il procuratore di Verbania Olimpia Bossi a poche ore dal provvedimento di fermo nei confronti di tre persone - due dipendenti e il gestore dell'impianto della funivia- accusate di omicidio colposo plurimo per la tragedia del Mottarone in cui hanno perso la vita 14 persone.