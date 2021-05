Università: aperte le iscrizioni per la Luiss Summer School

26 maggio 2021 a

Roma, 26 mag. (Labitalia) - Orientarsi sul proprio futuro con la possibilità di sostenere in anticipo il test di ammissione in Università, è questo lo scopo della Luiss Summer School, percorsi estivi - in presenza e, in alcune settimane, anche online - rivolti agli studenti delle scuole superiori. Quattro in totale i percorsi di orientamento offerti per l'edizione 2021, due dedicati a una scelta più consapevole del proprio corso di laurea grazie a lezioni universitarie su discipline economiche, scienze sociali, giuridiche e ingegneria, lavori di gruppo e laboratori, uno relativo al mondo del coding e uno ai fondamenti della sceneggiatura e della scrittura cinematografica, con particolare focus sulle serie televisive. Gli studenti che frequenteranno l'Orientation 4, percorso dedicato agli iscritti al penultimo anno delle scuole superiori, seguiranno lezioni universitarie nell'ambito disciplinare di interesse e potranno sostenere con un anno di anticipo il test di ammissione alla Luiss e al Politecnico di Bari (nelle settimane 12/16 luglio e 30 agosto/3 settembre). I corsi della Orientation 4 potranno essere seguiti sia in italiano che in inglese.

L'Orientation 3, invece, è pensata per gli studenti del terzultimo anno delle scuole superiori e consente di chiarirsi le idee sul corso di studi più in linea con le proprie attitudini e con i propri interessi. Agli studenti che supereranno la prova finale sarà riconosciuto un bonus di 5 punti da far valere al test di ammissione anticipato che sarà sostenuto nella Orientation 4 l'anno successivo. A questi due percorsi si aggiungono i corsi verticali dedicati agli studenti dal primo al penultimo anno delle Superiori: la Coding 42 e la Writing, ideati proprio per supportare concretamente ciò che emerge anche dal rapporto Il futuro delle competenze in Italia, frutto di una ricerca di Ernst and Young, Pearson Italia e ManpowerGroup.

"La Luiss che è da sempre un attento osservatorio rispetto alle professioni del futuro, - spiega Andrea Prencipe, rettore dell'Università Luiss Guido Carli - quest'anno ha arricchito l'offerta di percorsi estivi dedicati alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori con quella che sembra essere la proiezione per il prossimo decennio: nuove identità professionali, tra cui progettisti di software e app e sceneggiatori. Tra i corsi offerti, quindi, spiccano quello dedicato al mondo del coding attraverso lo sviluppo di videogiochi tramite il linguaggio Python e quello incentrato sulla sceneggiatura di serie tv per confrontarsi con il mercato globale e prepararsi ad affrontare la rivoluzione multimediale che il mondo delle serie televisive sta vivendo". A partire da questa edizione sarà possibile seguire anche lezioni del corso di laurea in Ingegneria tenute dal Politecnico di Bari: "Siamo orgogliosi di presentare il binomio Luiss Guido Carli e Politecnico di Bari - dichiara Francesco Cupertino, rettore del Politecnico di Bari - che permetterà di seguire le lezioni dei corsi di laurea di entrambe le facoltà e, dopo aver superato il test, scegliere a quale Università iscriversi". Le iscrizioni sono già aperte tramite il sito dell'Ateneo.