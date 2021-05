Premi: Hemingway 2021 a Maraini, Verdone, Mancuso e Fontana** (2)

26 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Va a Franco Fontana, emblematico autore di spettacolari astrazioni cromatiche, il Premio Hemingway 2021 per la Fotografia: l'artista incontrerà il Premio Hemingway venerdì 25 giugno, alle ore 18, al Cinemacity, in dialogo con lo storico dell'arte Italo Zannier.

Il Premio Hemingway Avventura del pensiero va allo scienziato Stefano Mancuso "per averci permesso di cogliere come le piante siano organismi viventi niente affatto inferiori, ma anzi sofisticati e dotati di intelligenza, apprendimento e memoria". Stefano Mancuso converserà di Plant revolution” sabato 26 giugno, alle ore 11.30m al Cinemacity, con la giornalista Simona Regina.

Il Premio Hemingway Testimone del nostro tempo va al regista Carlo Verdone "per aver saputo raccontarci, strappandoci travolgenti risate, i cambiamenti, i tic, le contraddizioni, ma anche i sentimenti e i sogni dell'Italia contemporanea. Artista sensibilissimo, Verdone non ha mai perso il gusto per l'osservazione della realtà, rendendola con uno sguardo partecipe ma senza sconti e parlando direttamente al cuore del pubblico". L'incontro pubblico con Carlo Verdone al Premio Hemingway è programmato per sabato 26 giugno, alle ore 17, al Cinemacity: intorno al tema del suo libro, "La carezza della memoria", edito Bompiani, il regista sarà intervistato dal presidente di Giuria del Premio, Alberto Garlini.