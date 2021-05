Scuola: Biti (Pd), 'ministero sblocchi fondi edilizia scolastica comuni'

26 maggio 2021 a

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - “Ho presentato un'interrogazione a mia prima firma al Ministro dell'Istruzione per chiedere che siano sbloccati alcuni fondi per l'edilizia scolastica destinati ai Comuni. Queste risorse sono state previste per adeguamenti strutturali nell'ambito dei piani di protezione civile. Ora sono congelate perché non sono state concesse proroghe adeguate agli enti locali per finalizzare le procedure di gara; proroghe che dovevano tenere conto delle gravi situazioni dovute alla pandemia e che soprattutto i piccoli comuni hanno dovuto affrontare dal punto di vista organizzativo". Lo dichiara la senatrice Caterina Biti, vicepresidente del gruppo Pd.

"Ci troviamo così nella assurda situazione in cui le gare sono state avviate, ma i contributi sono stati revocati - spiega - La costruzione di plessi scolastici sicuri nelle zone interne e a sismicità elevata deve essere una priorità e non possiamo permettere che opportunità così importanti per i nostri Comuni si vanifichino per colpa di una proroga non concessa, dopo che questo anno e mezzo di pandemia ha messo in enorme difficoltà gli enti locali".

"Mi auguro - conclude Biti - che il governo intervenga per sostenere questi Comuni, perché in ballo c'è la sicurezza delle scuole e quindi dei nostri bambini e ragazzi”.