Calcio: tifosi Inter a Zhang, 'mister, staff e giocatori non si toccano'

Milano, 26 mag. - (Adnkronos) - Ore particolarmente tese in casa Inter. L'addio sempre più vicino del tecnico Antonio Conte non trova d'accordo i tifosi nerazzurri che sono andati sotto la sede del club e hanno affisso uno striscione: “Ridimensionare i campioni è solo da cogl.... Mister, staff e giocatori non si toccano”. Poco dopo ne è apparso un altro, stavolta dedicato alla famiglia Zhang: “Zhang prenditi le tue responsabilità o lascia la nostra città”, firmato Curva Nord.