Mostre: da Lichtenstein a Warhol, 80 capolavori per raccontare 40 anni Usa /Adnkronos (3)

(Adnkronos) - Focus speciale della mostra è infine quello dedicato alle più recenti ricerche degli anni Novanta e Duemila, tra cui spiccano figure di riferimento per la comunità afroamericana quali Kerry James Marshall e Glenn Ligon o artisti che investigano in modo totalmente originale l'identità americana come Paul McCarthy, Mike Kelley, Jimmie Durham e Kara Walker, della quale è proposta un'ampia selezione di opere video e disegni che testimoniano la sua suggestiva ricerca tra storia e satira sociale intorno ai temi della discriminazione razziale.

"Gli Stati Uniti d'America rappresentano un complesso melting pot di culture, tradizioni e identità diverse: uno dei prototipi storici della democrazia contemporanea che ancora oggi più che mai racchiude in sé profonde contraddizioni sociali, razziali, di genere - dichiara Vincenzo de Bellis - L'arte ci permette di poter raccontare le stratificazioni di una società tanto complessa. Ed è questo che si prefigge di fare la mostra 'American Art 1961-2001', concepita come un racconto attraverso le molteplici espressioni artistiche degli Usa. Questa narrazione si avvale delle straordinarie opere provenienti dal Walker Art Center di Minneapolis, che accoglie una delle più singolari e importanti collezioni museali degli Stati Uniti e del mondo. La ricchezza e la diversità delle sue opere provano che una sola storia dell'America e della sua arte non esiste; ci sono, piuttosto, innumerevoli storie e figure che schiudono ulteriori nuovi racconti e possibilità".

"Dopo un anno difficile come il 2020, la mostra vuole dare un segnale di ripartenza per la vita sociale e culturale di Firenze e della Toscana, in primo luogo per il nostro pubblico locale ma anche come offerta per i visitatori nazionali e internazionali - dichiara Arturo Galansino - 'American Art 1961-2001' si pone come un grande evento culturale che celebra l'arte americana affrontando anche importanti temi come le lotte per i diritti civili e il ruolo della donna nell'arte: un progetto originale e suggestivo per una rinnovata riflessione sull'idea di American Dream grazie alle opere di artisti che ridefiniscono il ruolo e le possibilità dell'arte, anche come strumento per affrontare e mettere in luce questioni e contraddizioni che toccano la politica, la società e l'identità individuale, americane e non solo".