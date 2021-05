Musica: Hard Rock, WhyHunger e Yoko Ono Lennon insieme contro a fame nel mond (2)

26 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Per rendere questa collezione ancora più speciale, Hard Rock oltre a stringere una partnership con WhyHunger ha impegnato il 30% dei proventi delle sue nuove vendite, con un importo minimo di $ 450.000, per sostenere l'iniziativa. Hard Rock e WhyHunger insieme hanno aiutato le comunità di 31 Paesi per nuove coltivazioni utili a fornire 9,8 milioni di pasti a 120.600 bambini e alle loro famiglie.

“Sappiamo che la fame è un problema risolvibile e che il cibo è un diritto fondamentale di ogni persona. Esacerbati dalla pandemia, i tassi di insicurezza alimentare sono aumentati in tutto il mondo, rendendo ancora più importante che mai lavorare insieme su iniziative lodevoli come questa. La nostra partnership con Yoko Ono Lennon e Hard Rock International ci consente di promuovere questa iniziativa e di sensibilizzare sulle cause profonde della fame nel mondo, rendendo con ciò anche omaggio alla visione che John Lennon e Yoko Ono Lennon hanno cantato al mondo con l'iconica Imagine”, ha dichiarato Noreen Springstead, direttore esecutivo di WhyHunger .

"Cinquant'anni fa, il mio compianto marito John Lennon ha scritto 'Imagine' con la speranza di ispirare un mondo in pace e libero dai problemi della fame. Nonostante tutti i problemi che la società moderna affronta, il suo impatto e la sua visione risplendono oggi più che mai mentre siamo tutti impegnati con WhyHunger e Hard Rock International a sensibilizzare sempre di più la società per la costruzione di un mondo migliore e senza fame per le famiglie di tutto il mondo", ha detto Yoko Ono Lennon. Oltre alla prima collezione che verrà lanciata ad aprile, a settembre saranno disponibile altro merchandising per commemorare l'uscita nel settembre 1971 di "Imagine".