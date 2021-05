Musica: Hard Rock, WhyHunger e Yoko Ono Lennon insieme contro a fame nel mond (3)

26 maggio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - La nuova linea di merchandising si ispira alle iconiche immagini e alle fotografie della copertina di Imagine, in cui John Lennon vuol far suscitare un sentimento di speranza e ottimismo e sensibilizzare la comunità per la fine della fame e della povertà. Coloro che desiderano acquistare articoli dalla collezione "Imagine There No Hunger" di John Lennon di Hard Rock possono visitare www.shop.hardrock.com/en-us/john-lennon-imagine.

Più di 25 anni fa, Hard Rock ha sviluppato il concept di partnership con musicisti e band di fama mondiale per creare design fantasiosi che vengono convertiti in prodotti in edizione limitata e venduti negli Hard Rock di tutto il mondo. Una parte del ricavato va a beneficio dell'ente scelto dall'artista. Icone della musica tra cui Bruce Springsteen, Pitbull, Rihanna, Imagine Dragons, U2, KISS, Eric Clapton, The Who, Jon Bon Jovi, Linkin Park, Shakira e Ringo Starr hanno fatto parte dei programmi Signature Series e Artist Spotlight di Hard Rock, che hanno ha raccolto milioni di dollari per cause di beneficenza in tutto il mondo.