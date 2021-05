Sindaco Roma, Fassina si candida a primarie

26 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Stefano Fassina si candida alle primarie per il sindaco di Roma. "Sinistra è lavoro e in questi ultimi due, tre decenni si è perso questo rapporto. Voglio provare a segnare la proposta di governo della città con questo tratto sociale, con la lotta alla disuguaglianza che a Roma è esplosa con il Covid e portare al Campidoglio il mondo del lavoro, la giustizia sociale e ambientale", dice il deputato di Leu in un video su Facebook annunciando la sua partecipazione alle primarie del centrosinistra il 20 giugno a Roma.

Fassina dà appuntamento a una prima iniziativa elettorale venerdì 28 maggio alle 17 alla Città dei diritti (Parco della Cacciarella, via di Casal bruciato 11). Inoltre da domani giovedì 27 maggio in città ci saranno i banchetti per la raccolta firme per la candidatura alla primarie: ore 9.30 Mercato piazza Vittorio ingresso via Principe Amedeo; ore.9.30 Villa Gordiani, ingresso Via Venezia Giulia angolo via Rovigno d'Istria; ore 10 piazza Balduina; ore 16 Via Boccea angolo piazza Irnerio; ore 16 via Torpignattara angolo via Casilina (davanti al McDonald's).