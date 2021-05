Artmarket.com: secondo Artprice, i dipinti (veri) degli artisti blue-chip rimangono i protagonisti del mercato dell'arte

26 maggio 2021 a

a

a

PARIS, 26 maggio 2021 /PRNewswire/ -- Sembrava che dopo la vendita online dell'NFT Everydays di Beeple (venduto per 69 milioni di dollari a inizio marzo) il mercato dell'arte si fosse dimenticato del proprio passato e di tutti i suoi punti di riferimento. Ma le grandi aste newyorkesi di primavera hanno dimostrato che gli artisti blue-chip (Picasso, Basquiat, Monet, Warhol, ecc.) rimangono i veri pilastri del mercato dell'arte internazionale. Artprice osserva che nel 2021 i principi fondamentali da cui dipendono i livelli di prezzo degli artisti e delle opere sono ancora presenti ed essenziali.

Secondo thierry Ehrmann, presidente e fondatore di Artmarket.com e del suo dipartimento Artprice: «Il passaggio al digitale del mercato dell'arte, notevolmente accelerato nell'ultimo anno, non ha sconvolto le fondamenta su cui il mercato si è sviluppato per tre decenni. La sua struttura solida e razionale è rapidamente riaffiorata non appena i paesi occidentali hanno iniziato ad uscire dalla crisi sanitaria».

Oltre un miliardo di dollari in tre giorni

Mentre le aste londinesi sono state rinviate di qualche settimana e in parte indebolite dall'attuazione della Brexit, le prestigiose aste di New York sono state il primo grande appuntamento del mercato dell'arte dopo oltre un anno. Quest'eccezionale concentrazione di capolavori moderni, post-bellici e contemporanei, tutti messi all'asta in un paio di giorni, ha subito tranquillizzato il mercato e i suoi osservatori. Il primo lotto battuto da Christie's l'11 maggio, Night Vision di Alex da Corte (1980), ha raddoppiato la sua stima raggiungendo i 187.500 dollari.

Artprice ha pubblicato un'analisi dei risultati di questa settimana assolutamente cruciale che ha visto il primo risultato d'asta sopra i 100 milioni di dollari degli ultimi due anni: www.artprice.com/artmarketinsight/over-a-billion-dollars-worth-of-art-sold-in-new-york-this-week

La domanda è forte ma selettiva

Christie's e Sotheby's hanno entrambe messo all'asta, a soli 2 giorni di distanza, delle tele di Gerhard Richter, tutte e due intitolate Abstraktes Bild, datate 1992 e quasi delle stesse dimensioni. La prima è stata venduta per poco meno di 7 milioni di dollari (sotto la stima di Christie's di 9-12 milioni di dollari), mentre la seconda, proveniente dalla collezione di Mrs. John L. Marion, ha ottenuto 23,3 milioni di dollari da Sotheby's.

La notevole differenza di prezzo tra le due opere, che hanno caratteristiche tecniche molto simili, è estremamente rassicurante per Artprice, che vi vede un segnale del fatto che la domanda è forte ma attenta non solo alla qualità intrinseca di ciascuna opera ma anche alla loro provenienza: una domanda in grado di adattare l'intensità e sfidare le stime.

Top 10 delle impennate di prezzo a New York (11-14 maggio 2021)

Salman Toor, The Arrival (2019): 867.000$ (stima 60.000-80.000 $)

Lynda Benglis, Knot / Hat B (1993): 201.600$ (stima 15.000-25.000 $)

Hernan Bas, Loving Nobly (2004): 94.500 $: (stima 9.000-12.000 $)

James Ensor, Senza titolo (1888): 143.750$ (stima 15.000-20.000 $)

Rashid Johnson, Anxious Red Painting (2020): 1.950.000$ (stima 200.000-300.000 $)

Frank Stella, Polar Co-Ordinates III (1980): 47.880$ (stima 6.000-8.000 $)

Alexander Calder, Le Buveur d'Eau (1967): 378.000$ (stima 50.000-70.000 $)

Dana Schutz, The Fishermen (2021): 2.970.000$ (stima 400.000-600.000 $)

David Hockney, Home-Made Prints (1986): 963.800$ (stima 150.000-200.000 $)

Kees Van Dongen, Robert de Saint-Loup (1946-47): 143.750$ (stima 20.000-30.000 $)

Dopo lo tsunami di Beeple lo scorso marzo, la classifica degli artisti con i migliori risultati d'asta nel 2021 è tornata ai grandi maestri di sempre. Beeple ha lasciato la top 5 a favore di Claude Monet e Andy Warhol.

Top 10 degli artisti per fatturato d'asta (01/01-15/05 2021)

1. Pablo Picasso - 252.155.000 $

2. Jean-Michel Basquiat - 217.287.000 $

3. Claude Monet - 129.984.000 $

4. Andy Warhol - 108.030.000 $

5. Sandro Botticelli - 93.538.000 $

6. Banksy - 83.540.000 $

7. Beeple - 69.346.000 $

8. Vincent Van Gogh - 63.253.000 $

9. Zao Wou-Ki - 57.529.000 $

10. Roy Lichtenstein - 55.613.000 $

Immagini:

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/05/image1-auction-price-evolution-picasso-basuqiat-artprice.png]

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/05/image2-monet.jpg]

Copyright 1987-2021 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

A proposito di Artmarket:

Artmarket.com è quotata su Eurolist di Euronext Parigi, SRD long only e Euroclear: 7478 – Bloomberg: PRC – Reuters: ARTF.

Scopri Artmarket e il suo dipartimento Artprice in video: www.artprice.com/video

Artmarket, con il suo dipartimento Artprice, è stata fondata nel 1997 dal CEO thierry Ehrmann. Artmarket, con il suo dipartimento Artprice, è controllata dal Groupe Serveur, creato nel 1987.

Biografia certificata Who's Who ©:

imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/10/biographie_oct2019_WhosWho_thierryEhrmann.pdf

Artmarket è un operatore globale del Mercato dell'Arte che comprende, tra le altre strutture, il dipartimento Artprice, leader mondiale nella raccolta, gestione e utilizzo delle informazioni sul mercato dell'arte storico e attuale in banche dati che contengono più di 30 milioni di indici e risultati di aggiudicazione, per oltre 770.000 artisti.

Artprice Images® consente l'accesso illimitato alla più grande banca immagini al mondo dedicata al Mercato dell'Arte: ben 180 milioni di fotografie digitali o riproduzioni incise di opere d'arte dal 1700 fino a oggi, corredate dai commenti dei nostri storici dell'arte.

Artmarket, con il suo dipartimento Artprice, raccoglie dati su base permanente da 6300 Case d'Asta e produce informazioni chiave sul Mercato dell'Arte per le principali agenzie di stampa e comunicazione (7.200 pubblicazioni). I 4,5 milioni di utenti registrati hanno accesso agli annunci pubblicati dagli altri utenti registrati. Oggi questa rete rappresenta il Global Standardized Marketplace®, leader nella compravendita di opere d'arte a un prezzo fisso o di offerta (aste regolate dai paragrafi 2 e 3 dell'Articolo L 321.3 del Codice di Commercio Francese).

Artmarket, con il suo dipartimento Artprice, ha ricevuto il marchio di Stato "Società Innovativa" dalla Banca Pubblica di Investimento (BPI) (per la seconda volta nel novembre del 2018 per altri 3 anni), che sostiene la società nel progetto di consolidamento della sua posizione come operatore globale del mercato dell'arte.

Rapporto 2020 sul Mercato Globale dell'Arte di Artprice by Artmarket, pubblicato nel marzo del 2021:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2020

Indice dei comunicati stampa pubblicati da Artmarket con il suo dipartimento Artprice:

serveur.serveur.com/press_release/pressreleaseen.htm

Segui tutte le notizie sul Mercato dell'Arte in tempo reale con Artmarket e il suo dipartimento Artprice su Facebook e Twitter:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (oltre 5 milioni di follower)

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

Scopri l'alchimia e l'universo di Artmarket e del suo dipartimento https://www.artprice.com/video con sede presso il celebre Museo di Arte Contemporanea l'Organe "La Demeure du Chaos" (New York Times dixit): https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

L'Obs - Il Museo del Futuro: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

(4,5 milioni di follower)

https://vimeo.com/124643720

Contatta Artmarket.com e il suo dipartimento Artprice - Contatti: [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1517118/Art_Market_Price_Evolution.jpg Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1517119/Art_Market_Monet.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpg