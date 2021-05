Covid Lombardia, oggi 666 contagi: bollettino 26 maggio

26 maggio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Sono 666 i nuovi contagi di coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino di oggi, 26 maggio. Da ieri si registrano altri 15 morti, che portano a 33.510 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 42.222 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 273, uno in più rispetto a ieri, con 10 ingressi del giorno. I ricoverati in area non critica sono 1.369 (-84 da ieri).