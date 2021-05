Ius Soli: Letta, 'cittadinanza e sbarchi cose diverse, c'è da fare forte lavoro culturale'

26 maggio 2021 a

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Una legge sulla cittadinanza andava fatta "dieci, venti anni fa. Tra 2012 e 2013 c'è stato un momento con Balotelli in nazionale e Cecile Kyenge al governo in ci siamo stati più vicini a quel salto e rendere quella cosa naturale con un passo avanti collettivo per il paese". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, all'incontro promosso dalle Acli nazionali, 'Ius Soli. Italiano, modestamente, lo nacqui'.

"Poi si è tornati drammaticamente indietro e si è fatto un cortocircuito tra la crisi migratoria e la legge sulla cittadinanza e questo ha creato una sovrapposizione in cui le due cose si sono legate le due cose mentalmente e culturalmente".

"Questo ha snaturato la riflessione che è una riflessione che riguarda la cittadinanza e non la politica migratoria e va scissa rispetto alla questione complessiva degli sbarchi. Non ha nulla a che vedere con questo, va staccata in modo definitivo e c'è da fare un fortissimo lavoro di tipo culturale ed educativo".