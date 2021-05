26 maggio 2021 a

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Non è possibile che si crei una condizione per la quale la vita concreta di un cittadino che vive in una città da anni, venga limitata rispetto all'esercizio di voto, che è il completamento naturale dell'essere parte di una comunità". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, sul voto alle amministrative all'incontro promosso dalle Acli nazionali, 'Ius Soli. Italiano, modestamente, lo nacqui'.