Calcio: Consiglio Lega approva nuova formula della Coppa Italia**

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Il Consiglio di Lega che si è svolto oggi, ha approvato la nuova formula della Coppa Italia. Nella riunione è stata inoltre valutata positivamente la riforma del Campionato Primavera 1 Tim come proposta dalla Figc, con incremento dalla prossima stagione del numero delle partecipanti da 16 a 18 tramite 2 retrocessioni in Primavera 2 a fronte di 4 promozioni da questa categoria. Infine il Consiglio ha dato mandato all'Amministratore Delegato di Lega Serie A di predisporre, nelle prossime settimane, un'analisi delle varie proposte di riforma del format del campionato di Serie A valutandone sia l'impatto sportivo, sia quello economico/finanziario, al fine di presentarne i risultati in una prossima Assemblea di Lega, propedeutica al successivo Consiglio Federale.