Pasolini: nascerà la bibliografia delle opere friulane (2)

(Pordenone) - "Siamo particolarmente felici di questa collaborazione- ha dichiarato Flavia Leonarduzzi – che ci consente di proseguire nell'attuazione di uno dei principali scopi statutari del Centro Studi, ovvero l'effettuazione di studi, la promozione e la raccolta di documentazione sulla figura e l'opera di Pasolini, particolarmente per quanto attiene al periodo della sua permanenza in Friuli. E per questo nuovo progetto non potevamo avere partner più competente della Società Filologica Friulana". Dal canto suo, Federico Vicario ha ringraziato la presidente Leonarduzzi "per averci portato – sono le sue parole - all'accordo su un progetto fondamentale che valorizza gli aspetti centrali dell'eredità della Filologica e i compiti precipui del Centro Studi. Contiamo di presentarci con un primo stato di avanzamento della bibliografia all'appuntamento con il centenario di Pasolini, nel 2022".