Infanzia: conferenza sui diritti dei minori, Sos Villaggi dei bambini incontra Bonetti (4)

26 maggio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Per parte sua Maddalena Cialdella, Psicoterapeuta, Didatta e supervisore del Centro Studi di terapia Familiare e Relazionale, ha spiegato come “La cura, il dialogo, l'affettività sono tratti distintivi di un buon ambiente familiare ma quando questo equilibrio viene a mancare, anche le famiglie rischiano di trasformarsi in luoghi insicuri dove i comportamenti violenti agiti dagli uomini nei confronti di madri e figli compromettono la salute fisica e mentale di entrambi. Questo è quello che è accaduto in questo lungo anno di pandemia, come confermano i recenti dati diffusi dall'Istat con un aumento delle richieste di aiuto di quasi l'80%”.