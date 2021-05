26 maggio 2021 a

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo insistito affinché si aprisse in sicurezza e con riaperture irreversibili, ora siamo di fronte a un successo dell'Italia, con l'andare avanti la situazione torna, lentamente, ma per fortuna, alla normalità. Guardo con molto ottimismo all'estate che abbiamo di fronte, anche per il turismo". Lo ha detto il segretario Pd, Enrico Letta, intervenendo al Festival Dem.