Vip: Chiara Ferragni in giro per musei a Firenze, selfie tra Donatello e Canova (3)

(Adnkronos) - Al termine della visita, sui social Nardella ha postato alcune fotografie con un breve post: "Oggi è venuta a trovarci Chiara Ferragni e insieme abbiamo visitato il Museo Bardini e Palazzo Pitti. Come vuole la tradizione, abbiamo accarezzato il muso del Porcellino in segno di buon auspicio per il futuro. Grazie Chiara, ti aspettiamo nuovamente con la tua famiglia!"

Su Twitter è stato dato il "Bentornata agli Uffizi" a Chiara Ferragni: "Qui visita a Palazzo Pitti alla mostra sul Leone X restaurato di Raffaello con il direttore Eike Schmidt", si legge nel post.